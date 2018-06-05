Касаткина: всегда пыталась подражать Надалю

Россиянка Дарья Касаткина (14) оценила собственный стиль игры и рассказала о своём теннисном кумире.



«Когда мяч уже почти на ракетке… В этот момент в голове так много мыслей, а нужно выбрать лишь одну. Это достаточно сложно. Нужно прочувствовать эпизод, довериться своему инстинкту. Всё просто, когда ты уверена в себе, и в разы тяжелее, когда ты в плохом положении.



Я пытаюсь играть более тактически, ведь я не из тех, кто может просто пробивать на силу и выигрывать мячи таким образом.



Всегда пыталась подражать Надалю. Возможно, поэтому в моей игре присутствует вращение и прочие схожие элементы. Я быстро учусь и, получая новый опыт, пытаюсь пользоваться им уже в следующих матчах», – цитирует россиянку официальный сайт «Ролан Гаррос».



В первом для себя четвертьфинальном матче на турнирах «Большого шлема» Касаткина сыграет против представительницы США Слоан Стивенс (10).

Чемпионат будет вести текстовую трансляцию данного поединка.

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