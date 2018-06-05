Эдмунд, Джумхур и Рублёв примут участие в турнире в Умаге

Организаторы турнира в Умаге (Хорватия) опубликовали список участников соревнований. В числе тех, кто подтвердил приезд в Хорватию, значатся трое игроков из топ-30 рейтинга ATP: британец Кайл Эдмунд (17), серб Филип Краинович (27) и босниец Дамир Джумхур (29). Ранее также сообщалось, что на турнире в Умаге сыграет россиянин Андрей Рублёв.

Среди участников турнира будет и четвертьфинал «Ролан Гаррос» итальянец Марко Чеккинато. В Париже Чеккинато в 1/4 финала предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

Турнир в Умаге стартует 14 июля.