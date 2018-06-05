Лансере и Рахимова пробились во второй раунд парного юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянки Софья Лансерова и Камилла Рахимова в трёх партиях обыграли американку Ли Ма и словачку Викторию Морвавову в матче первого круга парного разряда юниорского «Ролан Гаррос» – 3:6, 6:4, 10:5.



Матч продолжался 1 час 10 минут. На счету Лансере и Рахимовой 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Их соперницы отметились одной ошибкой при подаче и реализовали 2 из 2 имевшихся у них брейк-пойнта. Подачами навылет девушки не отличались.



Следующими соперницами россиянок станет сильнейшая из пар Элеонора Молинаро / Клара Тусон (1) – Селин Овунч / Стефания Дзик Рогодзинска.