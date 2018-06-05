Чжань и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Чжань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянка Ян Чжаосюань (8) в трёх партиях четвертьфинального матча парного разряда «Ролан Гаррос» расправилась с румынским дуэтом Ирина Бара / Михаэла Бухэрнеску – 6:3, 1:6, 6:4.
Матч продолжался 1 час 45 минут. Китаянки отметились одним эйсом и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Их соперницы из Румынии реализовали 5 брейк-пойнтов из 7, не отметившись ни подачами навылет, ни двойными ошибками.
Соперницами Хаочин и Чжаосюань по 1/2 финала станет либо первая сеяная пара турнира Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), либо японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия.
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