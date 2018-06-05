Чжань и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Чжань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянка Ян Чжаосюань (8) в трёх партиях четвертьфинального матча парного разряда «Ролан Гаррос» расправилась с румынским дуэтом Ирина Бара / Михаэла Бухэрнеску – 6:3, 1:6, 6:4.



Матч продолжался 1 час 45 минут. Китаянки отметились одним эйсом и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Их соперницы из Румынии реализовали 5 брейк-пойнтов из 7, не отметившись ни подачами навылет, ни двойными ошибками.



Соперницами Хаочин и Чжаосюань по 1/2 финала станет либо первая сеяная пара турнира Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), либо японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».