Австриец Доминик Тим в третий раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». При этом на всех остальных турнирах «Большого шлема» его лучшим результатом является 1/8 финала.



На «Ролан Гаррос» — 2016 Тим в полуфинале уступил сербу Новаку Джоковичу. На следующий год Доминик взял у него реванш на стадии четвертьфинала, но в полуфинале потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля, получив «баранку» в третьей партии.



В этот раз Тим, легко победивший немца Александра Зверева, в полуфинале может вновь сыграть с Джоковичем. Новаку для этого нужно пройти итальянца Марко Чеккинато.

