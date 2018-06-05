Джокович: хочу, чтобы решения о поливе корта принимались с учётом мнения игроков

Серб Новак Джокович, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» победивший испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:4, 6:2, рассказал о проблеме с поливом корта после первой партии.



«После первого сета было решено не поливать корт, хотя день был очень тёплый. Я посчитал это неправильным и обратился к судье на вышке. Получается, что он слушает мнение работников турнира, но не прислушивается к игрокам. Мне не нравится, что подобные решения принимаются без учёта мнений теннисистов.



В конце концов, мы играем, мы скользим или не скользим по корту и можем наиболее полно оценить состояние корта. Но, похоже, наше мнение им неинтересно. Я не против, если будет общее обсуждение, и большинством будет решено, что корт в поливе не нуждается — просто хочу, чтобы нас спрашивали на этот счёт», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Джокович в трёх сетах обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»