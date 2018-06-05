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Касаткина взяла у Стивенс всего 4 гейма в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Касаткина взяла у Стивенс всего 4 гейма в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Дарья Касаткина (14) потерпела поражение от американки Слоан Стивенс (10) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 1:6. Во многом ключевым стал восьмой гейм первой партии. Сделав перед этим обратный брейк, Дарья повела со счётом 40:0, но в итоге проиграла подачу, упустив шесть геймболов.

Поединок продолжался 1 час 10 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Касаткиной 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Отметим, что для Дарьи это был первый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» в карьере.

За выход в финал в Париже Стивенс поспорит со своей соотечественницей Мэдисон Кис (13). Именно таким был состав финала US Open — 2017, и тогда Слоан легко победила.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1/4 финала
05 июня 2018 года, вторник. 17:30 МСК
Слоан
Стивенс
Дарья
Касаткина
6:3 6:1
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