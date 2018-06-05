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Дабровски и Павич стали первыми финалистами «Ролан Гаррос» — 2018 в миксте

Дабровски и Павич стали первыми финалистами «Ролан Гаррос» — 2018 в миксте
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич (1) стали первыми участниками финала «Ролан Гаррос» — 2018 в смешанном парном разряде. Они обыграли словенку Катарину Среботник и мексиканца Сантьяго Гонсалеса в двух партиях — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. Дабровски и Павич выполнили 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Среботник и Гонсалеса 1 подача навылет, 2 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.

За титул Габриэла и Мате поспорят либо с Чжань Латишей из Китайского Тайбэя и хорватом Иваном Додигом (2), либо с немкой Анной-Леной Грёнефельд и колумбийцем Робертом Фарой (8).

Ролан Гаррос — микст 2018. 1/2 финала
05 июня 2018 года, вторник. 16:55 МСК
Габриэла
Дабровски
Мате
Павич
Катарина
Среботник
Сантьяго
Гонсалес
6:4 6:4
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