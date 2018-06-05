Бычкова: Касаткиной не хватило опыта, всё-таки первый четвертьфинал «Шлема»

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала поражение своей соотечественницы Дарьи Касаткиной от американки Слоан Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Даше не хватило опыта, всё-таки первый четвертьфинал. Что касается Стивенс, то она победительница прошлогоднего US Open, у неё сейчас хорошие результаты, и она довольно уверенно играет. И так совпало, что её игра Даше совершенно не подходит, поэтому такой лёгкий счёт.



Даша показала результат, который от неё давно ждут, наконец-то дошла до четвертьфинала. И не стоит так расстраиваться, у неё ещё всё впереди, не у всех получается с первой попытки пройти четвертьфинальный рубеж на турнире „Большого шлема“. В следующем году можно ждать ещё более хорошего результата», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Касаткина взяла у Стивенс всего 4 гейма в четвертьфинале «Ролан Гаррос»