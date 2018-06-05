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Бычкова: Касаткиной не хватило опыта, всё-таки первый четвертьфинал «Шлема»

Бычкова: Касаткиной не хватило опыта, всё-таки первый четвертьфинал «Шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала поражение своей соотечественницы Дарьи Касаткиной от американки Слоан Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Даше не хватило опыта, всё-таки первый четвертьфинал. Что касается Стивенс, то она победительница прошлогоднего US Open, у неё сейчас хорошие результаты, и она довольно уверенно играет. И так совпало, что её игра Даше совершенно не подходит, поэтому такой лёгкий счёт.

Даша показала результат, который от неё давно ждут, наконец-то дошла до четвертьфинала. И не стоит так расстраиваться, у неё ещё всё впереди, не у всех получается с первой попытки пройти четвертьфинальный рубеж на турнире „Большого шлема“. В следующем году можно ждать ещё более хорошего результата», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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