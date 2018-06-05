Тим: Зверев очень вынослив, но и ему тяжело после трёх пятисетовых матчей подряд

Австриец Доминик Тим (7) прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым (2) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:2, 6:1. 21-летний уроженец Гамбурга по ходу встречи испытывал проблемы с задней поверхностью бедра.



«Сегодня ему было нелегко. Он один из самых физически выносливых игроков в туре, но даже ему тяжело после трёх пятисетовых матчей подряд. Надеюсь, мы ещё не раз встретимся друг с другом на этой или даже на более поздней стадии турнира „Большого шлема“, — приводит слова Тима официальный сайт турнира.

Тим обыграл А. Зверева и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос»