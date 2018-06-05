Тим: думаю, настало время сделать шаг вперёд и выйти в финал «Ролан Гаррос»

Австриец Доминик Тим (7), победивший немца Александра Зверева (2) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 6:2, 6:1) и вышедший в полуфинал этого турнира в третий раз подряд, поделился своими эмоциями.



«Мне очень нравится здесь выступать. Выйти в полуфинал в третий раз за три года просто невероятно. Несколько лет назад и предположить не мог, что такое произойдёт. Но теперь, думаю, настало время для чего-то большего. Я отдам всё, чтобы в этом году сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Тима официальный сайт «Ролан Гаррос».

В полуфинале Тим сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (20), либо с итальянцем Марко Чеккинато.

Тим в третий раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»