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Мектич и Пейя вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Мектич и Пейя вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Хорват Никола Мектич и австриец Александр Пейя (8) вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде, победив индийца Рохана Бопанну и француза Эдуарда Роже-Васслена (13) в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Мектич и Пейя дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету Бопанны и Роже-Васслена 4 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал Никола и Александр поспорят либо с французами Пьером-Югом Эрбером и Николя Маю (6), либо с аргентинцем Максимо Гонсалесом и чилийцем Николасом Джарри.

Ролан Гаррос — парный разряд (м) 2018. 1/4 финала
05 июня 2018 года, вторник. 18:40 МСК
Рохан
Бопанна
Эдуард
Роже-Васслен
Никола
Мектич
Александр
Пейя
6:7 2:6
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