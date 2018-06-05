Янчук: Касаткина блестяще выступила, обыграв Возняцки, и боролась со Стивенс

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение своей соотечественницы Дарьи Касаткиной от американки Слоан Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (3:6, 1:6).



«Касаткина фактически показала максимум и уже выступила блестяще, обыграв Возняцки. Сегодня она оказала достойное сопротивление Слоан Стивенс. Дарья выступает соответственно своим возможностям и регулярно прогрессирует. На данном этапе её результат — хорошее достижение. При дальнейшей работе она способна к концу года попасть в десятку лучших. Даша хорошо читает игру, отбивает все мячи, которые достаёт, и практически не допускает ошибок даже в самые напряжённые моменты встречи. Её действия разнообразны и сочетают в себе различные удары: и резаные, и внезапные контратакующие, которые очень хорошо работают.



К сожалению, со Слоан ничего из этого не сработало, потому что физически американка выглядит сильнее. Она очень хорошо двигается, не устаёт и сильно бьёт, поэтому обмен прямыми ударами не сулил Даше ничего хорошего. Резерв у Дарьи большой — работать стоит над силой, скоростью и резкостью ударов. Несмотря на поражение, у Касаткиной большие перспективы, ведь ей всего 21 год. В отличие от других, Дарья — разноплановая теннисистка. Играть быстрее, сильнее, мощнее и на опережение — в этом ей нужно сделать шаг вперёд.



Шансы на траве у Касаткиной нормальные, просто там игра короче и проще. На Уимблдоне всё зависит от того, какой будет турнирная сетка. Дарье нужно сделать подачу быстрее, острее и короче, а также действовать компактно. Даша — непредсказуемая теннисистка. Вот, например, Серена Уильямс: почему она всех побеждала? Потому что у неё сильная подача и прицельные, быстрые удары. Но это мастерство», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Захаром Чайченко.

Касаткина взяла у Стивенс всего 4 гейма в четвертьфинале «Ролан Гаррос»