6 июня в Париже пройдёт четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и представитель Аргентины Диего Шварцман (11). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» — 5-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Шварцман на «Ролан Гаррос».



Победитель этого поединка за выход в финал «Ролан Гаррос» поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (3), либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

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