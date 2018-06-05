Контавейт начала работу с бывшем тренером Иванович и Макаровой

24-я ракетка мира эстонка Анетт Контавейт начала сотрудничество с известным британским тренером Найджелом Сирсом, сообщает Delfi. Ранее 22-летняя теннисистка в течение двух лет работала под руководством Глена Шаапа, который помог ей войти в топ-100.

Контавейт и 61 -летний Сирс, известный по работе с сербкой Аной Иванович, словачкой Даниэлой Гантуховой и россиянкой Екатериной Макаровой, договорились о пробном периоде сотрудничества, рассчитанным на три месяца. После этого теннисистка решит, продолжать ли совместную работу.

Найджел Сирс будет работать с эстонкой, начиная с турнира в Хертогенбосхе, где ей предстоит защищать первый титул в карьере.