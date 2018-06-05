Чеккинато: должно быть, я сплю. Этого не может быть взаправду

25-летний итальянец Марко Чеккинато, сенсационно вышедший в полуфинал «Ролан Гаррос» в результате победы над чемпионом 2016 года сербом Новаком Джоковичем (20) в четырёх партиях, поделился эмоциями после этого результата. Ранее Марко не выиграл ни одного матча на турнирах «Большого шлема».



«Может быть, я сплю? Должно быть, это какой-то сон, этого не может быть взаправду. Я сейчас ничего не понимаю», — приводит слова Чеккинато официальный «твиттер» турнира.



Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11). Во второй партии Новак упустил три сетбола на приёме. В четвёртой партии у серба было три брейк-пойнта при счёте 4:1 в его пользу. Затем он не подал на сет при счёте 5:3 и упустил три сетбола на тай-брейке. Марко одержал победу с четвёртого матчбола.