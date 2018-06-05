Стивенс: при любом ходе игры с Касаткиной надо было придерживаться плана на матч

Американка Слоан Стивенс прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 6:1, а также поделилась ожиданиями от полуфинального матча со своей подругой и соотечественницей Мэдисон Кис.



«Думаю, я провела хороший, ровный матч. Конечно, перед началом каждой игры немного нервничаешь, но я понимала, что должна справиться с этим. Бывает, что я начинаю матч хорошо, а бывает, что возникают проблемы. Мне нужно было придерживаться плана на игру, вне зависимости от ситуации, какой бы упорной ни была борьба. И я это делала. Потом я получила шанс сделать брейк и сказала себе: „Пришло время уходить в отрыв“.



Хотя мы с Мэдисон дружим, но на корте наступает время соревноваться. Думаю, всё пройдёт нормально. До матча мы будем общаться, как обычно.



Здорово, что в полуфинал „Ролан Гаррос“ вышли две американки. Это означает, что одна из нас будет в финале, и это тоже великолепно. Не думаю, что кто-то будет жаловаться на такой расклад», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.

Касаткина взяла у Стивенс всего 4 гейма в четвертьфинале «Ролан Гаррос»