Чеккинато — самый низкорейтинговый полуфиналист «РГ» после А. Медведева в 1999-м

Итальянец Марко Чеккинато, перед стартом «Ролан Гаррос» занимавший 72-ю строчку рейтинг-листа, стал самым низкорейтинговым участником полуфинала этих соревнований в XXI веке. В 1999 году с более низким рейтингом до этой стадии добрался украинец Андрей Медведев. Правда, он до того был в топ-5, а Марко никогда прежде не попадал даже в топ-50. Медведев тогда стал финалистом и проиграл американцу Андре Агасси со счёта 2-0 по сетам в свою пользу.



На турнирах «Большого шлема» в целом Чеккинато — самый низкорейтинговый полуфиналист с Уимблдона-2008, когда до этой стадии добрался немец Райнер Шюттлер, бывший в тот момент 94-й ракеткой мира. Райнер в трёх сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.



Чеккинато после победы над сербом Новаком Джоковичем встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»