С. Уильямс: прошла обследование у доктора, и пока новости просто великолепные

Американка Серена Уильямс, из-за травмы не вышедшая на матч с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге «Ролан Гаррос», поделилась новостями о состоянии здоровья.



«Я прошла обследование у одного доктора, и пока новости просто великолепные. Я очень этому рада. Скоро меня ждёт МРТ, и я буду сообщать обо всех новостях.



Спасибо вам за любовь, поддержку и понимание. Я очень разочарована, что пришлось сняться, но при этом думаю, что в первых кругах играла очень хорошо и буду только прогрессировать. Надеюсь, вы продолжите болеть за меня», — сказала С. Уильямс в лайв-видео в своём «инстаграме».

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