Навратилова: Мугуруса намного моложе Шараповой, но Мария знает, как играть здесь

Легендарная американская теннисистка Мартина Навратилова, многократная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, оценила шансы россиянки Марии Шараповой и испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Нужно отдать преимущество Гарбинье. Она не так давно побеждала здесь. Она намного моложе, у неё свежие ноги и всё такое. Однако Мария дважды становилась здесь чемпионкой и, безусловно, знает, как играть на этих кортах. Фактически сейчас это её лучший турнир „Большого шлема“, хотя когда-то она говорила, что не может играть на грунте», — сказала Навратилова в интервью Sport360.

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.