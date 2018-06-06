На четвёртом турнире «Большого шлема» подряд в полуфинале есть дебютант

Итальянец Марко Чеккинато стал пятым теннисистом за последний год, впервые в карьере добравшимся до полуфинала на турнире «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 в полуфинал вышел американец Сэм Куэрри, проигравший хорвату Марину Чиличу. На US Open — 2017 в полуфинальном матче встретились два дебютанта этой стадии — испанец Пабло Карреньо-Буста и южноафриканец Кевин Андерсон. Кевин добился победы, а в финале проиграл другому испанцу, Рафаэлю Надалю.



В Мельбурне до полуфинала добрался южнокореец Чхун Хён, который отыграл полтора сета против швейцарца Роджера Федерера и отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Отметим, что на «Ролан Гаррос» из-за проблем со здоровьем он вовсе не сыграл.

Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»