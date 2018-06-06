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В преддверии Уимблдона состоится запуск проекта «WTA на Темзе»

В преддверии Уимблдона состоится запуск проекта «WTA на Темзе»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

WTA объявила о предстоящем запуске проекта «WTA на Темзе», который стартует в преддверии Уимблдона. В рамках этого начинания ассоциация будет отмечать успехи женщин, которые меняют мир благодаря своему духу и достижениям на корте и за его пределами.

Дебютное мероприятие пройдёт 28 июня в Лондоне. На нём будут отмечены успехи теннисисток прошлого и настоящего.

«В последние 45 лет WTA всегда была на передовой изменений в женском спорте. От Билли Джин Кинг, боровшейся за равенство полов, до Серены Уильямс, которая открыла новую эру силы и атлетизма в женском спорте», — отметила президент ассоциации Микки Лоулер.

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