Дэвенпорт: Халеп давит сама на себя, и на неё давит Румыния, хотящая чемпионку

Знаменитая американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт поделилась мнением о первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп, которая пока не может выиграть турнир «Большого шлема», уже трижды потерпев поражения в финальных матчах. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп встретится с немкой Анжеликой Кербер.



«Я думаю, что Симона сильно давит сама на себя. И, может быть, на неё давит Румыния, которая хочет себе чемпионку. Если внимательно следить за Симоной в больших матчах, за тем, как она общается со своим тренером, с командой, с самой собой, то видно, насколько большой стресс она испытывает. И в следующих матчах стресс будет становиться всё сильнее и сильнее — ставки выше, соперницы, скорее всего, сильнее», — сказала Дэвенпорт в интервью Sport360.

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.