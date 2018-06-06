Джокович: в важные моменты Чеккинато великолепно справлялся с нервами

Серб Новак Джокович (20) прокомментировал своё поражение от итальянца Марко Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).



«Он играл великолепно, отдаю ему должное и поздравляю с отличным выступлением. С самого старта мне было тяжело. Увы, я потратил какое-то время на то, чтобы прибавить, плюс мне поначалу мешало небольшое повреждение. Потом, когда я разогрелся и вошёл в игру, стало лучше.



Жаль, что я не смог использовать свои шансы в четвёртом сете, когда вёл 4:1 и заработал несколько брейк-пойнтов. Я думал, что всё в этой партии в моих руках, но он сумел отыграться. Что ж, он прошёл достаточно далеко. Полуфинал — великолепный результат. При этом не было ощущения, что на него давит большой стадион, большой матч. В важные моменты он великолепно справлялся с нервами и играл хорошо.



Конечно, в полуфинале Доминик будет фаворитом. Он в отличной форме, но никогда не знаешь, что может произойти. В матче со мной он заслужил победу. Я знаю его, он отличный парень. Я думал, что у меня хороший шанс сделать ещё один шаг вперёд, но оказалось, что это не так. Что ж, бывает и такое», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»