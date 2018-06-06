Касаткина: Стивенс просто была лучше меня и великолепно двигалась по корту

Россиянка Дарья Касаткина (14) кратко прокомментировала своё поражение от американки Слоан Стивенс (10) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 1:6.



«Стивенс сегодня просто была лучше меня, вот и всё. Она великолепно передвигалась по корту», — приводит слова Касаткиной Associated Press.

За выход в финал в Париже Стивенс поспорит со своей соотечественницей Мэдисон Кис (13). Именно таким был состав финала US Open — 2017, и тогда Слоан легко победила. Финальный матч «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 июня.