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Касаткина: Стивенс просто была лучше меня и великолепно двигалась по корту

Касаткина: Стивенс просто была лучше меня и великолепно двигалась по корту
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Дарья Касаткина (14) кратко прокомментировала своё поражение от американки Слоан Стивенс (10) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 1:6.

«Стивенс сегодня просто была лучше меня, вот и всё. Она великолепно передвигалась по корту», — приводит слова Касаткиной Associated Press.

За выход в финал в Париже Стивенс поспорит со своей соотечественницей Мэдисон Кис (13). Именно таким был состав финала US Open — 2017, и тогда Слоан легко победила. Финальный матч «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 июня.

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.
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