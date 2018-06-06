Маррей снялся с турнира в Хертогенбосхе

Британский теннисист Энди Маррей не успел восстановиться после операции на бедре. В связи с этим спортсмен был вынужден сняться с турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Информацию об отказе британца от участия подтвердил турнирный директор.

«Мы хотели бы, чтобы Маррей принял участие в нашем турнире. К сожалению, в этом году он не приедет, но мы понимаем его решение. У нас установились хорошие взаимоотношения с Энди и его командой. Надеемся, что в будущем это будет способствовать приезду Маррея», — цитирует турнирного директора Марселя Хунце пресс-служба оргкомитета соревнований.

Маррей не выходил на корт с прошлогоднего розыгрыша Уимблдона, когда он уступил в четвертьфинале Сэму Куэрри. В начале года спортсмен перенёс операцию на бедре, после которой до сих пор не восстановился.

«Жаль, что я не сыграю в Хертогенбосхе. Я с нетерпением ждал этот турнир, чтобы впервые там сыграть, но я ещё не полностью готов к возвращению. В то же время я по-прежнему нацеливаюсь на участие в Уимблдоне, но я хочу быть готов на 100% к возвращению», — сказал Маррей.