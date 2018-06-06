Мугуруса: не считаю себя фавориткой матча с Шараповой

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) поделилась впечатлениями от предстоящей встречи 1/4 финала «Ролан Гаррос» с россиянкой Марией Шараповой (28).



«Мария провела очень хорошие матчи. Я не играла против неё какое-то время, но сейчас с нетерпением жду нашей встречи.



Не считаю себя фавориткой. Ожидается очень интересный матч, как и любой другой четвертьфинал. В матче с Плишковой Шарапова играла великолепно. Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана», – цитирует Мугурусу World Tennis USA.



Ранее девушки трижды встречались между собой, и в каждой победу одержала Шарапова.

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.