Зверев – журналисту: только вы вызываете у меня улыбку после поражения

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 2:6, 1:6) вновь пошутил над британским журналистом из-за его акцента. Журналист из Йоркшира попросил Зверева назвать самые запомнившиеся моменты с Открытого чемпионата Франции.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Ролан Гаррос

«Лучший момент – наша пресс-конференция (тогда Зверев впервые пообщался с этим журналистом. – Прим. «Чемпионата»). Мне сказали, что её посмотрела даже королева Англии. Я думаю, что вы – единственный человек, который сейчас может вызвать у меня улыбку. Мы с вами не прощаемся, я думаю, что вас наймёт CNN или кто-нибудь ещё для работы на Уимблдоне», — сказал с улыбкой Зверев во время пресс-конференции.

Зверев во время пресс-конференции, на которой он впервые пообщался с британским журналистом, заявил, что не понял ни единого слова. В то же время теннисист признался, что сразу влюбился в акцент представителя СМИ, а также пообещал приехать в Йоркшир, если там будет проводиться какой-нибудь турнир.