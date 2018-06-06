Шварцман: в прошлом матче с Надалем я выиграл сет и имел много шансов

Аргентинец Диего Шварцман (11) дал свой комментарий относительно предстоящего четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля (1).



«В этом году я уже играл с Рафой в матче 1/16 Открытого чемпионата Австралии. Тогда я выиграл одну партию и имел много шансов в остальных сетах. У мея было много брейк-пойнтов и в большинстве геймов мне удалось навязать ему борьбу», – цитирует Шварцмана официальный сайт турнира.



Ранее теннисисты встречались между собой пять раз и все встречи в свою пользу завершал Надаль.

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.