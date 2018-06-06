А. Зверев: я не хотел сниматься со своего первого в карьере четвертьфинала ТБШ

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил своё выступление в грунтовом сезоне. Накануне он проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 4:6, 2:6 1:6. По ходу встречи Александр испытывал проблемы с задней поверхностью бедра.

«Я выиграл три пятисетовых матча подряд и впервые добрался до четвертьфинала турнира „Большого шлема“. Это позитивные моменты. В целом я могу дать положительную оценку своему выступлению в грунтовом сезоне. Я проиграл три матча на этом покрытии великолепным теннисистам. Я выиграл два турнира, дважды играл в финале „Мастерсов“. Это хороший результат.

Если я смогу быстро поправиться, то буду готов хорошо выступить на травяных турнирах. Мне нравится это покрытие. Надеюсь, я справлюсь с травмой достаточно быстро. Я пройду обследование дома и тогда решу, что буду делать дальше.



В первый раз я почувствовал, что потянул мышцу в четвёртом гейме первого сета. Мы провели несколько замечательных розыгрышей, которые потребовали больших усилий. Помню, как я скользил и почувствовал в боль в мышце. Я подумал: «Хорошо, наверное я провёл на корте уже очень много времени». Я решил, что дело в усталости, и вскоре всё пройдёт. Я не так много думал об этом. Затем с каждым геймом и каждой попыткой скользить по корту мне становилось всё хуже. В середине второго сета боль была очень сильной.

Я думал о том, что стоит сняться с матча, но не хотел делать это в своём первом четвертьфинале турнира «Большого шлема». Я понимал, что выиграть не сумею, у меня не было шансов. Я едва мог двигаться. Я не мог подавать. Я ничего не мог сделать", — цитирует Зверева официальный сайт тура.

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