Беккер: Шарапова заплатила сполна и снова играет хорошо

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову оценил выступление россиянок Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос». 6 июня пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» сыграет в четвертьфинале с испанкой Гарбинье Мугурусой. Касаткина накануне проиграла американке Слоан Стивенс.

«Мне нравится, как Шарапова играет. Мария вернулась давно, по сравнению с Сереной. Она играла больше, чем Серена, но у неё не получалось это делать отлично. Люди думают, что вернуться легко – достаточно щёлкнуть переключателем, просто потому, что вы носите то же самое имя. Они полагают, что вы будете играть так же, как раньше. Но игроки – не машины. Нужно много тренировок, много матчей, чтобы появился шанс сыграть лучше. Она заплатила сполна и снова играет хорошо.

Дарья – умный игрок. Она не самый физически внушительный игрок, но она знает, куда положить мяч, и знает, как выиграть очки. Это очень важно. На примере с Халеп видно, что необязательно быть самым сильным игроком для того, чтобы быть номером один в мире", — сказал Беккер.