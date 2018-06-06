Беккер: в Париже Серена выглядела здоровой. А трава не за горами

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову оценил нынешнее состояние 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, которая на «Ролан Гаррос» дошла до четвёртого круга.

«Я думаю, что она готовится к Уимблдону. Не знаю, сможет ли она вернуться на первое место в мире. Для этого нужно играть регулярно, каждую неделю или близко к этому. Вряд ли она слишком много об этом думает – скорее всего, она хочет выиграть больше турниров «Большого шлема». Но для этого она должна играть в них. Для неё очень здорово, что она сыграла на «Ролан Гаррос» — это был самый жёсткий физический тест. Неважно, что она уже не играет в Париже. Она провела три полноценных матча и выглядела здоровой. А трава не за горами. Я вижу, как она возвращается, и знаю, что она очень хорошо играет на Уимблдоне», — сказал Беккер.