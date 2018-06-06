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Беккер: в Париже Серена выглядела здоровой. А трава не за горами

Беккер: в Париже Серена выглядела здоровой. А трава не за горами
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову оценил нынешнее состояние 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, которая на «Ролан Гаррос» дошла до четвёртого круга.

«Я думаю, что она готовится к Уимблдону. Не знаю, сможет ли она вернуться на первое место в мире. Для этого нужно играть регулярно, каждую неделю или близко к этому. Вряд ли она слишком много об этом думает – скорее всего, она хочет выиграть больше турниров «Большого шлема». Но для этого она должна играть в них. Для неё очень здорово, что она сыграла на «Ролан Гаррос» — это был самый жёсткий физический тест. Неважно, что она уже не играет в Париже. Она провела три полноценных матча и выглядела здоровой. А трава не за горами. Я вижу, как она возвращается, и знаю, что она очень хорошо играет на Уимблдоне», — сказал Беккер.

«Игроки – не машины. Нельзя вернуться, просто щёлкнув переключателем»
Борис Беккер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о выступлении на «Ролан Гаррос» Шараповой, Серены, Касаткиной, Халеп, Джоковича, Надаля.
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