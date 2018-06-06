Чеккинато – первый итальянец в полуфинале «Ролан Гаррос» за 40 лет

72-я ракетка мира Марко Чеккинато, обыграв в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции серба Новака Джоковича (20), стал первым итальянцем в полуфинале парижских соревнований за последние 40 лет.



Последним, кому удавалось дойти столь далеко в столице Франции был нынешний капитан сборной Италии в Кубке Дэвиса Коррадо Барадзутти.



Ещё две недели назад у Чеккинато не было ни одной победы на турнирах «Большого шлема», а уже в ближайший понедельник Марко станет минимум 27-й ракеткой мира.

Соперником Чеккинато по полуфинальному матчу «Ролан Гаррос» станет австриец Доминик Тим (7).

Чеккинато — самый низкорейтинговый полуфиналист «РГ» после А. Медведева в 1999-м

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