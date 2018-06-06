Беккер: у Хачанова есть всё, что нужно, чтобы стать игроком топ-10

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову оценил потенциал российского теннисиста Карена Хачанова.

«Он очень сильный. Когда люди говорят об игроках следующего поколения Next Gen, они почему-то никогда не говорят о Карене Хачанове, что является ошибкой. Я думаю, у него есть всё, что нужно, чтобы стать игроком топ-10. Он сильный, у него плотные удары, мощная игра. У него отличный возраст, которые на его стороне. Так что для него прорыв наверх – это всего лишь вопрос времени. Ему просто нужен опыт и стойкость, научиться проходить через тяжёлые матчи, которые иногда необходимы, чтобы оказаться на более поздних этапах турнира. Он замечательный игрок», — сказал Беккер.

