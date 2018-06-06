Чеккинато: думаю, этот турнир изменит мою жизнь

Итальянец Марко Чеккинато прокомментировал свою сенсационную победу над сербом Новаком Джоковичем (20) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции.



«Думаю, этот турнир изменит мою жизнь. После «Ролан Гаррос» мне нужно немного отдохнуть, чтобы осознать этот момент. Это особенный момент. Не могу понять, почему это случилось именно здесь и сейчас. Я всегда много работаю на тренировках и концентрируюсь во время матчей на каждом турнире», – цитирует Чеккинато официальный сайт турнира.



Соперником итальянца по полуфиналу станет седьмая ракетка соревнований австриец Доминик Тим.

Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.