Коккинакис: подумывал сделать паузу в карьере на несколько лет

22-летний Австралиец Танаси Коккинакис рассказал о восстановлении от травмы колена, которая чуть-было не оставила его за бортом большого спорта.



«Каждый раз, обследуясь у врача, я волнуюсь. Был момент, когда я допускал возможную паузу в выступлениях на несколько лет. К счастью, врачи обрадовали меня и сказали, что мне лишь нужно поддерживать форму.



Теперь я знаю, каким может быть мой и лучший теннис, и худший. Стараюсь сделать всё, чтобы быть ближе к лучшему. Иногда с этим возникают проблемы потому что мне тяжело найти мотивацию.



На грунте и харде я чувствую себя наиболее уверенно, но прошлогодняя победа над Раоничем на траве внушила мне уверенность и на этом покрытии», – цитирует Коккинакиса World Tennis USA.