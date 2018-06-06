Чеккинато: теперь я чувствую, что могу пройти ещё дальше

Итальянец Марко Чеккинато поделился эмоциями от победы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11).

«Я счастлив. Когда я выиграл свой первый матч на турнире „Большого шлема“, ощущения были прекрасными. Но теперь я чувствую, что могу пройти ещё дальше. Это особенный момент для меня.

В матче с Новаком я играл потрясающе. Я вёл 2:0 по сетам. В третьей партии я почувствовал усталость. В четвёртом сете я уступал, но сумел прибавить. Затем я очень здорово провёл тай-брейк. Я упорно работал вместе со своей командой и в каждом матче сохранял концентрацию. Я усердно готовился к этому турниру. Думаю, это стало ключом к успеху", — цитирует Чеккинато официальный сайт тура.

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