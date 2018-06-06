Панатта: почему Чеккинато не может выйти в финал?

Победитель «Ролан Гаррос»-1976 итальянец Адриан Панатта оценил шансы своего соотечественника Марко Чеккинато на победу в турнире.



«Прогнозы? Не слушайте их. Теперь Марко должен сходи на массаж, отдохнуть, хорошенько поесть и немного погулять по Парижу. Чем меньше он будет слушать людей, тем лучше.



Он выглядит достаточно сбалансированно и мы уже должны быть довольны тем, что он сделал. Тем не менее, каждый отдельно взятый матч — это новая история. Готов ли я ему «передать престол»? Я выиграл в Париже много лет тому назад и вообще — не очень люблю разговоры о тронах, престолах и прочих подобных вещах. Марко — отличный игрок, почему он не может добраться до финала?» – цитирует Панатту Gazzetta dello Sport.



67-летний Панатта является поледним итальянским теннисистом, которому удавалось выиграть турнир «Большого шлема».



Соперником 25-летнего Чеккинато по 1/2 финала Открытого чемпионата Франции станет австриец Доминик Тим (7).

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