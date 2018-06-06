Чанг: Тим может победить Надаля в финале

Победитель «Ролан Гаррос»-1989 а ныне тренер японца Кеи Нисикори Майкл Чанг оценил шансы Доминика Тима завоевать трофей на Открытом чемпионате Франции.



«Это будет непросто, однако подобные вещи уже случались. Джокович обыгрывал Рафу в Париже, Тим побеждал Надаля на грунте уже в этом сезоне. Это демонстрирует то, что люди, способные победить испанца на его любимом покрытии существуют.



Десять побед на «Ролан Гаррос» — это потрясающий результат, Рафа невероятно доминирует на корте. Тем не менее, я считаю, что Доминик может победить его», – цитирует Чанга World Tennis USA.



Доминику Тиму до возможного финала против Надаля осталось сделать один шаг – в полуфинальном поединке он встретится с главной сенсацией турнира итальянцем Марко Чеккинато. Надалю ещё предстоит пробиться в 1/2 финала – сегодня Рафаэль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (11).

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