Стало известно, кто наградит победителей «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции определились с персонами, которые вручат трофеи победителям текущего розыгрыша турнира, – австралийская легенда тенниса Кен Розуолл наградит победителя в мужском разряде, а испанка Аранча Санчес-Викарио вручит трофей чемпионке женских соревнований.

83-летний австралиец выиграл в Париже два титула, последний из которых – ровно 50 лет назад. На счету Санчес-Викарио три титула «Ролан Гаррос».



«В моё время все мы были любителями. Не было никакой рекламы и прочих коммерческих вещей», – цитирует Розуолла Marca.



В разные годы трофеи победителям вручали Джим Курье, Матс Виландер, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен, Никола Пьетранджели, Усэйн Болт, Зинедин Зидан.