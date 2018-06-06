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Стало известно, кто наградит победителей «Ролан Гаррос»

Стало известно, кто наградит победителей «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Организаторы Открытого чемпионата Франции определились с персонами, которые вручат трофеи победителям текущего розыгрыша турнира, – австралийская легенда тенниса Кен Розуолл наградит победителя в мужском разряде, а испанка Аранча Санчес-Викарио вручит трофей чемпионке женских соревнований.

83-летний австралиец выиграл в Париже два титула, последний из которых – ровно 50 лет назад. На счету Санчес-Викарио три титула «Ролан Гаррос».

«В моё время все мы были любителями. Не было никакой рекламы и прочих коммерческих вещей», – цитирует Розуолла Marca.

В разные годы трофеи победителям вручали Джим Курье, Матс Виландер, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен, Никола Пьетранджели, Усэйн Болт, Зинедин Зидан.

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