Джокович в «Твиттере» поздравил Чеккинато с победой

Сербский теннисист Новак Джокович, проигравший итальянцу Марко Чеккинато в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13), в «Твиттере» поздравил своего соперника с победой.

«Поздравляю Марко с очень мощным выступлением. Спасибо, Париж. Спасибо, „Ролан Гаррос“, — написал Джокович.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Чеккинато поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, посеянным под седьмым номером. Марко впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Окончен бал. Касаткина остановилась в двух шагах от финала «Ролан Гаррос» Касаткина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», Чеккинато шокировал теннисный мир, Тим положил конец геройствам Зверева.