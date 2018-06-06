Грузинка Девидзе сыграла второй по длительности матч сезона

На соревнованиях Bethany Beach Event в США был сыгран один из самых продолжительных женских матчей сезона. Грузинка Саломе Девидзе и японка Кана Даниэль выясняли отношения на протяжении 4 часов и 16 минут – 5:7, 7:6, 7:5.



Девушки разыграли в сумме 284 очка, 30 из которых были отданы сопернице в результате двойных ошибок. На двоих Девидзе и Даниэль добыли 38 брейк-пойнтов, реализовав по 7 из них.



9 минут не хватило девушкам, чтобы превзойти результат встречи недельной давности между Мэддисон Инглис (Австралия) и Карман Каур Тханди (Индия). Тогда девушки провели на корте 4 часа и 24 минуты.