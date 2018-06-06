Член парламента сравнил Эванса, отбывшего дисквалификацию за кокаин, с Шараповой

Член парламента Великобритании Тоби Пёркинс обратился к организаторам травяных турниров с просьбой выдать «уайлд-кард» Дэну Эвансу, который лишь недавно вернулся в тур после годичной дисквалификации за употребление кокаина. В своём заявлении он сравнил теннисиста с россиянкой Марией Шараповой, отбывавшей наказание за найденный в её организме мельдоний.



«Учитывая то, что Эванс – единственный британец, квалифицировавшийся во второй раунд челленджера в Сёрбитоне, ассоциация лаун-тенниса обязана помочь ему и предоставить «уайлд-кард» на ряд травяных турниров, в том числе и Уимблдон.



Конечно, Уимблдон самостоятельно принимает подобные решения, но я считаю, что ассоциация должна убедить их выдать «уайлд-кард» Дэну. В прошлом году Шарапова получала «уайлд-кард», так почему не помочь британцу, который лишь возвращается в тур?» – сообщает Пёркинс в своём "твиттере".



Лучшим результатом 28-летнего Эванса в рейтинге ATP было 41-е место, которое он занимал 6 марта 2017 года.