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Кис прекращает сотрудничество с Дэвенпорт

Кис прекращает сотрудничество с Дэвенпорт
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Мэдисон Кис сообщила, что её соотечественница Линдсей Дэвенпорт более не будет работать с ней в качестве тренера.

«Уже в ближайшем будущем Линдсей не будет работать со мной в качестве тренера, однако я навсегда сохраню с ней хорошие отношения. Всякий раз, когда Дэвенпорт будет присутствовать на турнире, она будет рядом со мной.

На самом деле в наших отношениях мало что изменится. Разве что их официальное обозначение. Она мне очень помогла в составлении моего календаря, осознании того, чего я хочу от себя самой. Благодаря Линдсей я могу принимать правильные решения», – цитирует Мэдисон World Tennis USA.

Кис работала с Дэвенпорт с конца 2014 года. За это время Мэдисон сумела выйти в финал US Open, полуфинал Australian Open и занять наивысшую для себя седьмую строчку в рейтинге WTA.

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции Кис (13) встретится со своей соотечественницей Слоан Стивенс (10).

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