Цуренко: в матче с Мугурусой получила очень-очень редкую травму

Украинка Леся Цуренко рассказала о характере повреждения, которое вынудило её сняться с матча четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции. 39-я ракетка мира сумела провести лишь два гейма против испанки Гарбинье Мугурусы.



«Это было какое-то неловкое движение, скорее всего, какая-то очень маленькая мышца внутри таза. Мне сказали, что очень-очень редко такое бывает, что получаешь травму таких мышц.



МРТ мне назначили очень быстро. И вот я получила результаты: там небольшой надрыв внутренней мышцы, очень редкая травма. Но это максимум неделя, так что относительно всё хорошо», – цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».



Уже через несколько минут Мугуруса начнёт свой четвертьфинальный поединок на «Ролан Гаррос». Её соперницей станет россиянка Мария Шарапова, «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.