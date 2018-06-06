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Цуренко: в матче с Мугурусой получила очень-очень редкую травму

Цуренко: в матче с Мугурусой получила очень-очень редкую травму
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Украинка Леся Цуренко рассказала о характере повреждения, которое вынудило её сняться с матча четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции. 39-я ракетка мира сумела провести лишь два гейма против испанки Гарбинье Мугурусы.

«Это было какое-то неловкое движение, скорее всего, какая-то очень маленькая мышца внутри таза. Мне сказали, что очень-очень редко такое бывает, что получаешь травму таких мышц.

МРТ мне назначили очень быстро. И вот я получила результаты: там небольшой надрыв внутренней мышцы, очень редкая травма. Но это максимум неделя, так что относительно всё хорошо», – цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».

Уже через несколько минут Мугуруса начнёт свой четвертьфинальный поединок на «Ролан Гаррос». Её соперницей станет россиянка Мария Шарапова, «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

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