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Виландер: пропуск Джоковичем травяного отрезка выглядит логичным

Виландер: пропуск Джоковичем травяного отрезка выглядит логичным
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Экс-первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал слова Новака Джоковича, который после поражения от Марко Чеккинато в 1/4 финала «Ролан Гаррос» не исключил, что пропустит травяной отрезок сезона.

«Я думаю, Новак оказался не готов физически. Возможно, ему действительно следует пропустить травяной отрезок, ведь игра на траве серьёзно бьёт по физике.

Если вы заинтересованы в возвращении формы к хардовому отрезку, пропуск травяного сезона выглядит логичным. Возможно, Новаку следует отдохнуть и психологически. Побыть дома, а не в отелях, потренироваться в спокойной обстановке», – цитирует Виландера Reuters.

Обидчик сербского теннисиста в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» итальянец Марко Чеккинато встретится с австрийцем Домиником Тимом (7).

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