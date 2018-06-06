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Эрбер и Маю вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Эрбер и Маю вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, посеянные на «Ролан Гаррос» в парном разряде под шестым номером, пробились в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Максимо Гонсалеса и чилийца Николаса Джарри со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Эрбер и Маю поспорят с хорватом Николой Мектичем и представителем Австрии Александром Пейей, посеянными под восьмым номером. Турнир завершится 9 июня.

Ролан Гаррос — парный разряд (м) 2018. 1/4 финала
06 июня 2018 года, среда. 13:40 МСК
Максимо
Гонсалес
Николас
Джарри
Пьер-Юг
Эрбер
Николя
Маю
4:6 6:7
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