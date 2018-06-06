Эрбер и Маю вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, посеянные на «Ролан Гаррос» в парном разряде под шестым номером, пробились в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Максимо Гонсалеса и чилийца Николаса Джарри со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Эрбер и Маю поспорят с хорватом Николой Мектичем и представителем Австрии Александром Пейей, посеянными под восьмым номером. Турнир завершится 9 июня.