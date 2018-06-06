Директор турнира в Бирмингеме: Свитолина проводит прекрасный сезон

Директор турнира в Бирмингеме Патрик Хьюзман прокомментировал решение предоставить «уайлд-кард» украинке Элине Свитолиной. Соревнования пройдут с 16 по 24 июня. После поражения от румынки Михаэлы Бузэрнеску в третьем круге «Ролан Гаррос» уроженка Одессы призналась, что забыла подать заявку на выступление в Бирмингеме.



«Элина проводит прекрасный сезон. Мы очень рады добавить в звёздный список участниц ещё одно большое имя. Наши корты выглядят просто невероятно, всё на месте. Мы готовы к одному из самых увлекательных розыгрышей турнира в Бирмингеме», — приводит слова Хьюзмана официальный сайт тура.