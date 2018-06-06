Макарова и Веснина 11 июня станут первыми ракетками мира в паре

Японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия в четвертьфинале женского парного разряда «Ролан Гаррос» победили лидеров посева венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Таким образом, россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в обновлённом рейтинге WТА от 11 июня поднимутся на вершину. Отметим, что на Открытом чемпионате Франции Макарова выступала в паре с Анной Калинской, а Веснина играла вместе с латвийкой Еленой Остапенко. Оба дуэта проиграли в первом круге.

Ранее единственной представительницей России в списке первых ракеток мира в паре была Анна Курникова.