Макарова и Веснина 11 июня станут первыми ракетками мира в паре

Японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия в четвертьфинале женского парного разряда «Ролан Гаррос» победили лидеров посева венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Таким образом, россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в обновлённом рейтинге WТА от 11 июня поднимутся на вершину. Отметим, что на Открытом чемпионате Франции Макарова выступала в паре с Анной Калинской, а Веснина играла вместе с латвийкой Еленой Остапенко. Оба дуэта проиграли в первом круге.
Ранее единственной представительницей России в списке первых ракеток мира в паре была Анна Курникова.
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