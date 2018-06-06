Что означает поражение Шараповой в 1/4 финала «РГ» от 3-й ракетки мира Мугурусы

Россиянка Мария Шарапова (28) завершила выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, уступив на стадии четвертьфинала испанке Гарбинье Мугурусе (3) со счётом 2:6, 1:6.



В обновлённом рейтинге WTA, который станет известен 11 июня, 31-летняя уроженка Нягани расположится на 23-м месте.



«Чемпионат» предлагает вам поделиться мнением по поводу того, что означает разгромное поражение Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от третьей ракетки мира.

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